Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'ın deplasman kabusu sürüyor

    Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

    Spor Toto 'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan 'da deplasman kabusu devam ediyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, 'de üç kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. 'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı.

    Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında 'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü.

    2015-2016 sezonunda dış sahada galibiyete hasret
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi.

    Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

    Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

    Galatasaray, attığı 29 gole karşın 31 gol yedi ve sezonu dış sahada -2 averajla tamamladı.


    2016-2017 sezonunda 31 puan topladı
    Galatasaray, 2016-2016 sezonunda son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi.

    Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşadı. 2016-2017 sezonunda rakip sahadaki 17 müsabakanın 9'unu kazanan Galatasaray, dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

    Sarı-kırmızılılar, deplasmanda attığı 28 gole karşılık kalesindeki 23 gole engel olamadı.

    7 deplasman mağlubiyetiyle şampiyon oldu
    Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı.

    Geçen sezona Hırvat teknik direktör Igor yönetiminde başlayan Galatasaray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılarda deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı.

    Teknik direktörlüğe 'in gelmesinin ardından Galatasaray'da deplasman sorunu da rafa kalktı. Geride kalan sezonda Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    Geçen sezonun son 3 haftasında kayıp yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki 16 galibiyet, 1 beraberliklik performansıyla rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

    Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

    İç sahada geçit vermiyor
    Galatasaray, deplasmandaki kötü performansına rağmen iç sahada farklı bir görüntü çiziyor.

    Süper Lig'de iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftadaki mücadelesinde gören sarı-kırmızılılar, sonrasında Stadı'nda çıktığı 22 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

    Galatasaray, sahasında arka arkaya 15 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Deplasman performansı
    Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki dış saha performansı şöyle:

    Sezon O G B M A Y Av. P
    2015-2016 17 4 6 7 29 31 -2 18
    2016-2017 17 9 4 4 28 23 5 31
    2017-2018 17 8 2 7 29 24 5 26
    2018-2019 3 1 0 2 3 8 -5 3
    1. 24.9.2018 11:37
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