Galatasaray çakıldı!
Lokomotiv karşısında aldığı galibiyetle büyük sükse yapan Cimbom, dün akşam sahada varlık gösteremeyince ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı, koltuğunu Başakşehir’e devretti.
Galatasaray'a soğuk duş... Ligde zirveye oturan, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova galibiyetiyle keyfi katlanan sarı-kırmızılı ekibin sevinci kursağında kaldı. Cimbom, belalısı Akhisar karşısında varlık gösteremeyince sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı: 3-0. Galatasaray, ilk yarıda topu ayağında tutsa da pozisyonları bulan Akhisar'dı. 12'de gole de ulaştı. Ancak Ozan'ın kendi kalesine attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 42'de penaltı kazanan Galatasaray öne geçme fırsatı yakalasa da Rodrigues, Fatih'i aşamadı. İkinci yarı ise sarı-kırmızılı ekip için tam bir yıkımdı. 51'de Manu ile atağa kalkan Akhisar, 80. dakikada kazanılan penaltı atışını Güray'ın gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak yeşil-siyahlıların durmaya niyeti yoktu. 84'te skoru belirleyen gol Mustafa Yumlu'dan geldi. Akhisar bu sezon ilk kez galibiyetle tanışırken, Galatasaray ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuç liderliği Başakşehir'e bırakmasına da yol açtı.
KRONİK HASTALIK
Galatasaray, Akhisar karşısında deplasmanda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Süper Lig'de oynadığı son 31 maçın 10'unda (21G/1B/9M) puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar bu puan kayıplarının tamamını deplasmanda yaptı.
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Galatasaray, deplasmanda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekledi. Trabzon'dan 4 gol yiyen Cimbom, Akhisarspor karşısında da kalesinde 3 gol gördü.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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