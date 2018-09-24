Galatasaray çakıldı! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    çakıldı!

    Galatasaray çakıldı!

    Lokomotiv karşısında aldığı galibiyetle büyük sükse yapan Cimbom, dün akşam sahada varlık gösteremeyince ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı, koltuğunu ’e devretti.

    'a soğuk duş... Ligde zirveye oturan, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetiyle keyfi katlanan sarı-kırmızılı ekibin sevinci kursağında kaldı. Cimbom, belalısı Akhisar karşısında varlık gösteremeyince sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı: 3-0. Galatasaray, ilk yarıda topu ayağında tutsa da pozisyonları bulan Akhisar'dı. 12'de gole de ulaştı. Ancak Ozan'ın kendi kalesine attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 42'de penaltı kazanan Galatasaray öne geçme fırsatı yakalasa da Rodrigues, Fatih'i aşamadı. İkinci yarı ise sarı-kırmızılı ekip için tam bir yıkımdı. 51'de Manu ile atağa kalkan Akhisar, 80. dakikada kazanılan penaltı atışını Güray'ın gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak yeşil-siyahlıların durmaya niyeti yoktu. 84'te skoru belirleyen gol 'dan geldi. Akhisar bu sezon ilk kez galibiyetle tanışırken, Galatasaray ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuç liderliği 'e bırakmasına da yol açtı.

    KRONİK HASTALIK
    Galatasaray, Akhisar karşısında deplasmanda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 'de oynadığı son 31 maçın 10'unda (21G/1B/9M) puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar bu puan kayıplarının tamamını deplasmanda yaptı.
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    Galatasaray, deplasmanda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekledi. 'dan 4 gol yiyen Cimbom, Akhisarspor karşısında da kalesinde 3 gol gördü.

    1. 24.9.2018
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