Forvet aranıyor – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    aranıyor

    Forvet aranıyor

    , Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

    , Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Linnes, Donk, Eren ve cezalı 'nın yerine, Mariano, Ozan Kabak, ve Henry Onyekuru'ya şans verdi. İlk kez forvette görev yapan Onyekuru varlık gösteremedi. Terim daha sonra Eren ve Muğdat'ı aldı ama sonuç değişmedi.

    1. 24.9.2018
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