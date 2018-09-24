Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Linnes, Donk, Eren ve cezalı Belhanda'nın yerine, Mariano, Ozan Kabak, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans verdi. İlk kez forvette görev yapan Onyekuru varlık gösteremedi. Terim daha sonra Eren ve Muğdat'ı aldı ama sonuç değişmedi.