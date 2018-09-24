Forvet aranıyor
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Linnes, Donk, Eren ve cezalı Belhanda'nın yerine, Mariano, Ozan Kabak, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans verdi. İlk kez forvette görev yapan Onyekuru varlık gösteremedi. Terim daha sonra Eren ve Muğdat'ı aldı ama sonuç değişmedi.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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