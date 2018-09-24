Criscito imzadan döndü
Galatasaray'ın Zenit'ten ayrıldıktan sonra Genoa'ya kaptırdığı İtalyan sol bek Criscito, G.Saray'dan teklif aldığını İtalyan basınına anlattı.
Galatasaray'ın Zenit'ten ayrıldıktan sonra Genoa'ya kaptırdığı İtalyan sol bek Criscito, G.Saray'dan teklif aldığını İtalyan basınına anlattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Inter, G.Saray ve S.Lizbon beni istedi. Çok para kazanabilirdim ama evime dönmeyi tercih ettim" diye konuştu.
GENOA'DA KALİTESİNİ GÖSTERİYOR
Zenit'ten ayrıldıktan sonra İtalya'ya, evine dönmeye kararlı olduğu için eski takımı Genoa'nın yolunu tutan Criscito, burada kalitesini gösteriyor. 2011'de ayrıldığı takımında 4 karşılaşmada oynayan tecrübeli sol bek 3 asist yaptı.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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