Galatasaray'ın Zenit'ten ayrıldıktan sonra Genoa'ya kaptırdığı İtalyan sol bek Criscito, G.Saray'dan teklif aldığını İtalyan basınına anlattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Inter, G.Saray ve S.Lizbon beni istedi. Çok para kazanabilirdim ama evime dönmeyi tercih ettim" diye konuştu.



GENOA'DA KALİTESİNİ GÖSTERİYOR

Zenit'ten ayrıldıktan sonra İtalya'ya, evine dönmeye kararlı olduğu için eski takımı Genoa'nın yolunu tutan Criscito, burada kalitesini gösteriyor. 2011'de ayrıldığı takımında 4 karşılaşmada oynayan tecrübeli sol bek 3 asist yaptı.