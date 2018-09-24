Criscito imzadan döndü – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    imzadan döndü

    Criscito imzadan döndü

    Galatasaray'ın Zenit'ten ayrıldıktan sonra 'ya kaptırdığı İtalyan sol bek , G.Saray'dan teklif aldığını İtalyan basınına anlattı.

    Galatasaray'ın Zenit'ten ayrıldıktan sonra 'ya kaptırdığı İtalyan sol bek , G.Saray'dan teklif aldığını İtalyan basınına anlattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Inter, G.Saray ve S.Lizbon beni istedi. Çok para kazanabilirdim ama evime dönmeyi tercih ettim" diye konuştu.

    GENOA'DA KALİTESİNİ GÖSTERİYOR
    Zenit'ten ayrıldıktan sonra 'ya, evine dönmeye kararlı olduğu için eski takımı Genoa'nın yolunu tutan Criscito, burada kalitesini gösteriyor. 2011'de ayrıldığı takımında 4 karşılaşmada oynayan tecrübeli sol bek 3 asist yaptı.

    1. 24.9.2018
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