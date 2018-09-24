Arslan, Akhisar’a iddiası
Ege temsilcisi Akhisarspor'da Safet Susic ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör henüz belli olmamıştı.
Ege temsilcisi Akhisarspor'da Safet Susic ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör henüz belli olmamıştı. Akhisarspor'un bu göreve geçmişte de kendilerinde çalışan Cihat Arslan ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Arslan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u çalıştırıyor. Kısa süre içerisinde Adanaspor'dan ayrılarak Akhisar ile anlaşması bekleniyor.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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