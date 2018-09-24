Arslan, Akhisar’a iddiası – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Arslan, Akhisar’a iddiası

    Arslan, Akhisar’a iddiası

    Ege temsilcisi 'da ile yolların ayrılmasından sonra henüz belli olmamıştı.

    Ege temsilcisi 'da ile yolların ayrılmasından sonra henüz belli olmamıştı. Akhisarspor'un bu göreve geçmişte de kendilerinde çalışan ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Arslan, 1. Lig ekiplerinden 'u çalıştırıyor. Kısa süre içerisinde Adanaspor'dan ayrılarak Akhisar ile anlaşması bekleniyor.

    1. 24.9.2018
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