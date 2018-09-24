Arslan, Akhisar’a iddiası

Ege temsilcisi Akhisarspor'da Safet Susic ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör henüz belli olmamıştı. Akhisarspor'un bu göreve geçmişte de kendilerinde çalışan Cihat Arslan ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Arslan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u çalıştırıyor. Kısa süre içerisinde Adanaspor'dan ayrılarak Akhisar ile anlaşması bekleniyor.