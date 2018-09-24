Akhisar’da 2 değişiklik – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Akhisar’da 2 değişiklik

    Akhisar’da 2 değişiklik

    Teknik direktör 'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına 'ın getirildiği Akhisarspor'da, 'nde 'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

    'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına 'ın getirildiği Akhisarspor'da, 'nde 'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı.

    1. 24.9.2018
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