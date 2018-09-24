Akhisar’da 2 değişiklik

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına Cem Kavçak'ın getirildiği Akhisarspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı.