Penaltı laneti devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.
Bu penaltı aynı zamanda Galatasaray'ın Akhisar karşısında kaleyi tutan ilk şutu oldu.
- 23.9.2018 20:08
- Güncelleme: 23.9.2018 20:12
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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