Penaltı laneti devam ediyor! – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    laneti devam ediyor!

    Penaltı laneti devam ediyor!

    'in 6. haftasında Akhisarspor evinde 'ı ağırlıyor.

    Akhisarspor evinde 'ı ağırladığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki kritik pozisyon meydana geldi. Maçın 21. dakikasında Akhisarspor'dan Regattin'in topu ağlara gönderdiği pozsiyonda gol, VAR yardımıyla iptal edildi. Maçın 43. dakikasında ise Garry Rodrigues, Galatasaray adına penaltından yararlanamadı. 43. dakikada meydana gelen pozisyonda , penaltıyı kullanmak istedi ancak Rodrigues Sinan'a izin vermeyerek atışı kullandı. Topun başına geçen Rodrigues, atışından yararlanamadı ve Akhisar kalecisi Fatih kurtardı. Bu penaltıyla birlikte Galatasarayi ligde kullandığı son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu. Galatasaray'ın gole çevirdiği son penaltı 'ye 'in ayağından gelmişti.

    Bu penaltı aynı zamanda Galatasaray'ın Akhisar karşısında kaleyi tutan ilk şutu oldu.
    1. 23.9.2018 20:08
    2. Güncelleme: 23.9.2018 20:12
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