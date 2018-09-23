Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu.

GOL İPTAL!

12. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adrien Regattin topu düzelterek sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak savunmada Ozan Kabak'a çarparak ağlarla buluştu ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Abdoul Sissoko'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu 'VAR' sistemi ile belirleyerek golü iptal etti.

PENALTI KAÇTI!

43. dakikada sağ köşe bayrağının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Sinan ortasını ön direğe doğru yaptı. Topa hareketlenen Serdar Aziz rakibi Serginho Mineiro'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Serginho Mineiro sarı kart gördü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına Garry Rodrigues geçti. Kalecinin soluna yerden zayıf bir şut çıkartan Rodrigues'e kaleci Fatih Öztürk izin vermedi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

ELVİS MANU SAHNEDE!

51. dakikada Akhisarspor, Elvis Manu ile öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Abdoul Sissoko pasını ceza yayı üzerindeki Adrien Regattin'e aktardı. Regattin bekletmeden topu topuk pası ile ceza sahası içine yönelen Elvis Manu'ya gönderdi. Elvis Manu ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşarak bekletmeden sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golün ardından Akhisarspor 1-0 öne geçti.

Fatih Terim, golün ardından tüm riskleri aldı. Eren ve Muğdat oyuna girerken Fernando ve Sinan oyundan çıktı.

AKHİSAR FARKI İKİYE ÇIKARDI

78. dakikada savunma arkasına atılan topa Elvis Manu hızla hareketlendi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Elvis Manu, Fernando Muslera'yı geçmeye çalışırken yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına Güray Vural geçti. Güray topu sol köşeden filelerle buluşturuyor ve farkı ikiye çıkardı.

MUSTAFA YUMLU ATTI, 3 OLDU!

84. dakikada Akhisarspor, Mustafa Yumlu'nun golü ile durumu 3-0 yaptı. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Güray Vural ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Kaleci Fernando Muslera'dan seken topu Mustafa Yumlu tamamladı ve skoru 3-0 yaptı.

Mücadele 3-0 Akhisarspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 5 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 12 puanla 2. sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR



TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Ryan Donk, Eren Derdiyok ve cezalı Younes Belhanda'nın yerine, Mariano Filho, Ozan Kabak, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans verdi. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 5 maçının da ilk 11'inde yer alan Eren Derdiyok, bu kez yedek soyundu. Sinan Gümüş, Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo diğer 5 maçta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine şans buldu. Eren Derdiyok'un yerine forvette Henry Onyekuru görev yaptı. Fatih Terim, genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk 11'de sahaya sürdü.?



AKHİSARSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına Cem Kavçak'ın getirildiği Akhisarspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı. Galatasaray taraftarları, kendi ayrılan bölümü doldurdu. Akhisarspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.



DEPLASMANDA 2. MAĞLUBİYET

Akhisarspor karşısında bu sezonki 3. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahadaki 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmiş, Trabzonspor'a ise 4-0 yenilmişti. Galatasaray bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.

AKHİSARSPOR'UN BU SEZON İLK GALİBİYETİ

Lige iyi başlayamayan ve ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, bu sezon ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etti. Haftaya son sırada giren Akhisarspor, lider durumdaki Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Galatasaray, yeşil-siyahlı ekibe karşı lig tarihinde 2. mağlubiyetini aldı. İki takım arasındaki 13 maçta Akhisarspor'un 2, Galatasaray'ın 11 galibiyeti bulunuyor. Ege temsilcisi, rakibini ligde en son 6 Ekim 2013'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Galatasaray'ı, bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında penaltı atışları sonucunda yenerek kupaya uzanmıştı.

MUĞDAT ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Geçen sezon Akhisarspor'da forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, ikinci yarıda Fernando'nun yerine oyuna dahil oldu. Eski takımına rakip olan Muğdat Çelik oyuna girdiğinde, yeşil-siyahlı taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.

ELVİS MANU'NUN İKİNCİ GOLÜ

Akhisarspor'un ilk golüne imza atan Elvis Manu, yeşil-siyahlı formayla ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Manu, daha önce 3-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında da takımın tek golünü atmıştı. Öte yandan, sezon başında tekrar Akhisarspor'a dönen Güray Vural, bu sezon ilk golünü kaydetti. Takımının 3. golünü kaydeden Mustafa Yumlu ise bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından 2. golüne ulaştı.