UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile karşılacak olan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan... G.Saray'ın hocası Fatih Terim kadroda yeniden revizyona gitmesi bekleniyor.

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Sissoko, Eray, Serginho, Güray, Regattin, Elvis Manu.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru.

Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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