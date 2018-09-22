Sumudica: O bir imparator – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    : O bir imparator

    <a href="/index/sumudica?id=49a31597-6e4d-4227-9da2-68c67596bae7" class="" rel="tag">Sumudica</a>: O bir imparator
    'un eski hocası , 'i övdü. Rumen çalıştırıcı " bana göre bir numara. Kulübü ve takımı yönetmeyi iyi biliyor. Büyük bir karakter sahibi. Takımı her zaman yanında tutuyor. O benim için sizin de söylediğiniz gibi bir imparator" dedi.
    1. 22.9.2018
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