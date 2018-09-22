Sofiane Feghouli: "Katar’a gitmek için çok gencim" – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    : "’a gitmek için çok gencim"

    Sofiane Feghouli: "Katar’a gitmek için çok gencim"
    Bu sezon ligde sadece 17 dakika şans bulabilen ve 'in maçı kadrosuna da almadığı , 'dan ayrılmayı düşünmüyor. 29 yaşındaki futbolcunun "G.Saray'ı seviyorum ve kalmak istiyorum. veya 'da oynamak için çok gencim. Eğer buradan ayrılırsam Avrupa'da kalacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 22.9.2018
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