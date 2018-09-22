Linnes’e zam – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’e

    <a href="/index/linnes?id=dffc81cb-0b97-4508-99fd-d44ff3a082d4" class="" rel="tag">Linnes</a>’e <a href="/index/zam?id=d07a1c37-97b4-442e-bac6-8a6644b1c2a9" class="" rel="tag">zam</a>
    Cimbom ?performansından memnun olduğu Martin 'in sözleşmesini uzatıyor. Kontratı 2019'da sona erecek Norveçli oyuncuyla 'in de isteğiyle masaya oturulacak. 27'lik oyuncunun 950 bin euro'luk ücretine de yapılacak.
    1. 22.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN