Galatasaray, İzmir'de – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'de

    'in 6. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak , 'e geldi.

    gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarları yalnız bırakmadı. Tezahüratlarla futbolculara destek veren taraftarlar, teknik direktör 'e çiçek verdi. de taraftarların yanına giderek onları selamladı.

    Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra karayoluyla 'da konaklayacakları otele hareket etti.

    1. 22.9.2018 20:18
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