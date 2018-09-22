Adnan Menderes Havalimanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarları yalnız bırakmadı. Tezahüratlarla futbolculara destek veren taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Fatih Terim de taraftarların yanına giderek onları selamladı.

Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra karayoluyla Manisa'da konaklayacakları otele hareket etti.



