Galatasaray, İzmir'de
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarları yalnız bırakmadı. Tezahüratlarla futbolculara destek veren taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Fatih Terim de taraftarların yanına giderek onları selamladı.
Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra karayoluyla Manisa'da konaklayacakları otele hareket etti.
- 22.9.2018 20:18
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