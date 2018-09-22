F.Bahçe’yi geçti – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe’yi geçti

    F.Bahçe’yi geçti
    Gençliği kasıp kavuran 800 bin TL ödüllü Zula Süper Ligi'nde Espor takımı esti. Aslan, F.Bahçe derbisini 200 bin kişinin izlediği ligin 1. sezon online sürecini Kanarya'yı geçerek lider tamamladı. Yarın G.Saray, F.Bahçe, Oyun ve Outlaw offline finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
    1. 22.9.2018
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