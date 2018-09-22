Donk, Karius’tan yakışıklı! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Donk, ’tan yakışıklı!

    Donk, Karius’tan yakışıklı!

    'ye adım attığından bu yana kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de konuşulan Loris , bu alanda Galatasaraylı 'a geçildi. TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında izleyicilere "Hangisi daha yakışıklı? Donk mu Karius mu?" sorusu yöneltildi. Donk yüzde 58, Karius yüzde 42 oy aldı.

    1. 22.9.2018
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