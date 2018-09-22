Donk, Karius’tan yakışıklı!
Türkiye'ye adım attığından bu yana kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de konuşulan Loris Karius, bu alanda Galatasaraylı Ryan Donk'a geçildi. TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında izleyicilere "Hangisi daha yakışıklı? Donk mu Karius mu?" sorusu yöneltildi. Donk yüzde 58, Karius yüzde 42 oy aldı.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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