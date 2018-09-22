Türkiye'ye adım attığından bu yana kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de konuşulan Loris Karius, bu alanda Galatasaraylı Ryan Donk'a geçildi. TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında izleyicilere "Hangisi daha yakışıklı? Donk mu Karius mu?" sorusu yöneltildi. Donk yüzde 58, Karius yüzde 42 oy aldı.