Biletlere hücum – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Biletlere hücum

    Biletlere hücum
    'ın 3 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Porto maçının biletleri henüz satışa çıkmadı ancak taraftarlar yönetimin kapısını aşındırıyor. Aslan'a 2 bin 400 kişilik yer ayrıldı. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, yöneticilerden sürekli talep ediyor.
    1. 22.9.2018
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