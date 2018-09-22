Arsenal 2000’i hiç unutamıyor – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    2000’i hiç unutamıyor

    Arsenal 2000’i hiç unutamıyor
    , 17 Mayıs 2000'de Kupası finalini 'i devirerek almıştı. İngilizler bu tarihi hiç unutamadı. Arsenal'in başına bu sezon geçen de "Arsenal 2000'de G.Saray'a 2006'da Barça'ya karşı final kaybetti. Ben hepsini kazanacağım" dedi.
    1. 22.9.2018
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