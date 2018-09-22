Akhisar için idmana devam – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    için idmana devam

    <a href="/index/akhisar?id=01b8d0a6-63f9-416e-a9d4-2ef934e98a1a" class="" rel="tag">Akhisar</a> için idmana devam
    galibiyetini unutan gözünü yeniden 'e çevirdi. Cimbom dün maçı hazırlıklarını sürdürdü. Koordinasyon ile başlayan çalışma taktik idman ile sürdü, yenilenme koşusuyla sona erdi. Aslan bugün 16.00'daki idmanın ardından 18.30'da 'e hareket edecek. Oradan da karayoluyla 'ya geçecek.
    1. 22.9.2018
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