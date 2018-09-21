Seleznyov cezalı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Seleznyov cezalı

    Seleznyov cezalı

    'ın belalısı aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

    'ın belalısı aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ukraynalı, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı 5 maçta 6 gol atmıştı.

    1. 21.9.2018
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