Seleznyov cezalı
Galatasaray'ın belalısı Yevhen Seleznov aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın belalısı Yevhen Seleznov aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ukraynalı, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı 5 maçta 6 gol atmıştı.
- 21.9.2018
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Loris Karius'un menemen keyfi
Toplam 1
Yorum
alışıyor adam idman yapıyor menemene alışıyor menemen is coming.
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 2
Yorum
Cevdet Bizde kulübümüzün bu açıklamalarına canı gönülden katılıyor, hak edenin kazanmasını temenni ediyor ve iki kulübede başarılar diliyoruz...
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
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