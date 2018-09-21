Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 6. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    , 'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle noktalandı.

    , Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da 'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da özel bir uçuşla 'e hareket edecek. Takımımız, daha sonra karayoluyla 'ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.
    1. 21.9.2018 15:06
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