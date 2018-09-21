Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Takımımız, daha sonra karayoluyla Manisa'ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.
- 21.9.2018 15:06
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
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fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
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