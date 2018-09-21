Fatih Terim Şampiyonlar Ligi hedefini belirledi! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi hedefini belirledi!

    Fatih Terim Şampiyonlar Ligi hedefini belirledi!

    Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini belirledi.

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini belirledi. Tecrübeli hoca, en iyi ihtimalle 14, en kötü ihtimalle ise 11 puanla gruptan çıkmayı hedefliyor. Terim, maçlarından en kötü 4 puan bekliyor. Lokomotif'i yine yenmek isteyen Terim'e göre grubun kaderini 3 Ekim'de oynanacak Porto maçı çözecek.

    1. 21.9.2018
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