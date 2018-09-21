Fatih Terim Şampiyonlar Ligi hedefini belirledi!
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini belirledi.
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini belirledi. Tecrübeli hoca, en iyi ihtimalle 14, en kötü ihtimalle ise 11 puanla gruptan çıkmayı hedefliyor. Terim, Schalke maçlarından en kötü 4 puan bekliyor. Lokomotif'i yine yenmek isteyen Terim'e göre grubun kaderini 3 Ekim'de oynanacak Porto maçı çözecek.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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