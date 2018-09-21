Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini belirledi. Tecrübeli hoca, en iyi ihtimalle 14, en kötü ihtimalle ise 11 puanla gruptan çıkmayı hedefliyor. Terim, Schalke maçlarından en kötü 4 puan bekliyor. Lokomotif'i yine yenmek isteyen Terim'e göre grubun kaderini 3 Ekim'de oynanacak Porto maçı çözecek.