Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    trafik kazası geçirdi!

    Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!

    ekibi 'da forma giyen G.Saray'ın eski yıldızı 'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu.

    ekibi 'dan yapılan açıklamada 'in trafik kazası geçirdiği ancak Hollandalı yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sneijder'in aracı ağır hasar görürken yıldız futbolcu kazayı hafif eziklerle atlattı.

    Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun geçirdiğini doğruladı.


    (Wesley Sneijder antrenmanı boyunlukla takip etti)

    1. 20.9.2018 08:38
    2. Güncelleme: 20.9.2018 08:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN