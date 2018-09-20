Savunma duvar ördü – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Savunma duvar ördü

    Savunma duvar ördü

    ’da oynadığı son 7 maçta kalesinde 1 gol gördü

    , teknik direktör idaresinde sahasındaki son 7 maçta rakiplerine kolay gol şansı tanımadı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 6 lig maçında , , Malatyaspor, ve 'u gol yemeden mağlup etti. Bu süreçte Galatasaray'ın ligde gol yediği tek karşılaşma 4-1 kazandığı müsabakası oldu. Galatasaray, son olarak Lokomotiv müsabakasında da kalesini kapatarak rakibine gol sevinci yaşatmadı.

    1. 20.9.2018
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