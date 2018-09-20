Savunma duvar ördü

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim idaresinde sahasındaki son 7 maçta rakiplerine kolay gol şansı tanımadı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 6 lig maçında Başakşehir, Beşiktaş, Malatyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'u gol yemeden mağlup etti. Bu süreçte Galatasaray'ın ligde gol yediği tek karşılaşma 4-1 kazandığı Kasımpaşa müsabakası oldu. Galatasaray, son olarak Lokomotiv müsabakasında da kalesini kapatarak rakibine gol sevinci yaşatmadı.