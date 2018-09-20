Savunma duvar ördü
Türk Telekom’da oynadığı son 7 maçta kalesinde 1 gol gördü
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim idaresinde sahasındaki son 7 maçta rakiplerine kolay gol şansı tanımadı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 6 lig maçında Başakşehir, Beşiktaş, Malatyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'u gol yemeden mağlup etti. Bu süreçte Galatasaray'ın ligde gol yediği tek karşılaşma 4-1 kazandığı Kasımpaşa müsabakası oldu. Galatasaray, son olarak Lokomotiv müsabakasında da kalesini kapatarak rakibine gol sevinci yaşatmadı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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