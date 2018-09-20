Ozan Kabak formayı kaptı!
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    formayı kaptı!

    Ozan Kabak formayı kaptı!

    , maçında görev verdiği 'a Akhisarspor maçında da formayı teslim etmeyi planlıyor.

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında savunmada Donk'a görev veren Terim, 'ı kritik maçta riske etmek istemedi. Kadroda yine rotasyona gitmeyi düşünen tecrübeli hoca bu şekilde futbolcuları hazır tutmayı hedefliyor.

    1. 20.9.2018 09:02
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