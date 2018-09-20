Ozan Kabak formayı kaptı!
Fatih Terim, Kasımpaşa maçında görev verdiği Ozan Kabak'a Akhisarspor maçında da formayı teslim etmeyi planlıyor.
Şampiyonlar Ligi ilk maçında savunmada Donk'a görev veren Terim, Ozan Kabak'ı kritik maçta riske etmek istemedi. Kadroda yine rotasyona gitmeyi düşünen tecrübeli hoca bu şekilde futbolcuları hazır tutmayı hedefliyor.
- 20.9.2018 09:02
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Galatasaray Fatih Terim ile daha güzel!
Toplam 2
Yorum
serr terimden sonra gs zaten olmayacak bu açık net. ne bukadar kollanacak nede tölerans geçşlecekç
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Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!
Toplam 2
Yorum
görengören GEÇMİŞ OLSUN .......................
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Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!
Toplam 2
Yorum
ertan gecmis olsun siinayder
Ozan Kabak formayı kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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