Ndiaye özür diledi

Lokomotiv Moskova maçı sonrası Galatasaray'da tek üzgün isim Badou Ndiaye oldu. 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ndiaye, soyunma odasında kendine kızdı. Senegalli futbolcu, hiç beklemeden Teknik Direktör Fatih Terim'den tüm takım içinde özür dileyip "Takımımı yalnız bırakmamalıydım. Bu bana hiç yakışmadı. Sizden özür dilerim" diye konuştu.



6 AY HAPSE RAZI

Lokomotiv maçının yıldızı Badou Ndiaye, Galatasaray'ın deplasmanda Porto ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları üzerken Twitter'da '@ vayacondioss' isimli kullanıcının mesajı güne damgasını vurdu. UEFA'yı mention'layan sarı-kırmızılı taraftar, "Ndiaye'nin 1 maçlık cezasını ben 6 ay hapis yatarak çekebilir miyim?" diye yazınca en çok konuşulanlar arasına girdi.



Dün Twitter'da Ndiaye ile ilgili pek çok mesaj paylaşılırken Belhanda'ya da göndermeler vardı. Faslı yıldızın yüzünü siyaha boyayıp, "Ndiaye diye yedirebilir miyiz" diye soran da "Ndiaye'nin yerine cezayı Belhanda çeksin" diyen de vardı.