Ndiaye özür diledi
Lokomotiv Moskova maçı sonrası Galatasaray'da tek üzgün isim Badou Ndiaye oldu.
Lokomotiv Moskova maçı sonrası Galatasaray'da tek üzgün isim Badou Ndiaye oldu. 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ndiaye, soyunma odasında kendine kızdı. Senegalli futbolcu, hiç beklemeden Teknik Direktör Fatih Terim'den tüm takım içinde özür dileyip "Takımımı yalnız bırakmamalıydım. Bu bana hiç yakışmadı. Sizden özür dilerim" diye konuştu.
6 AY HAPSE RAZI
Lokomotiv maçının yıldızı Badou Ndiaye, Galatasaray'ın deplasmanda Porto ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları üzerken Twitter'da '@ vayacondioss' isimli kullanıcının mesajı güne damgasını vurdu. UEFA'yı mention'layan sarı-kırmızılı taraftar, "Ndiaye'nin 1 maçlık cezasını ben 6 ay hapis yatarak çekebilir miyim?" diye yazınca en çok konuşulanlar arasına girdi.
Dün Twitter'da Ndiaye ile ilgili pek çok mesaj paylaşılırken Belhanda'ya da göndermeler vardı. Faslı yıldızın yüzünü siyaha boyayıp, "Ndiaye diye yedirebilir miyiz" diye soran da "Ndiaye'nin yerine cezayı Belhanda çeksin" diyen de vardı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Ndiaye özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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