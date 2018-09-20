Sarı-Kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Adası olarak bilinen İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesinde bulunan 365 Ada 1,2 ve 4 no'lu parsellerden ibaret olan adanın 2 ve 4 no'lu parsellerinin mülkiyeti Hazineye, 1 no'lu parselin mülkiyeti ise Kulübümüze aittir. Davacı Elpida Frankapolos ve arkadaşları tarafından açılan ve Kulübümüze ihbar olunan dava, mülkiyeti Hazineye ait olan parsellere ilişkindir. Mülkiyeti kulübümüze ait olan 1 no'lu parsel davanın konusu dışındadır. Dava, davacıların aktif taraf sıfatı yokluğu nedeniyle 29.05.2018 tarihinde reddedilmiştir.

Yukarıda bahsedilen davaya ilişkin bugün medyada yer alan haberler neticesinde oluşması muhtemel yanlış anlamaları önlemek maksadıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Galatasaray Adası'nın 1 no'lu merkez parseli Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu mülküdür.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Galatasaray Spor Kulübü"