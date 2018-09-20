Galatasaray'a çılgın gelir! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'a çılgın gelir!

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    , maçından 3-0 galip ayrılarak kasasını doldurmaya devam etti.

    , maçından 3-0 galip ayrılarak kasasını doldurmaya devam etti. Cimbom, galibiyet primi olarak 2.7 milyon euro'yu kasasına koydu. Katılım parası olarak 15.25 milyon euro ve grup aşaması için de minimum 16.2 milyon euro alan sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv galibiyet primiyle birlikte minimum 34.15 milyon euro'yu kasasına koymuş oldu. Ayrıca bilet ve maç günü GS Store gelirleriyle birlikte rakam 36.15 milyon euro'yu (264 milyon TL) buldu.

    UEFA GRUBUNU GEÇTİ
    'yı yenerek 2.7 milyon euro kazanan rakipleriyle arasındaki farkı da bir anda açtı. İki ezeli rakibi ve , Avrupa Ligi'nde gruplarında oynayacakları tüm maçları kazansalar bile kasalarına ancak 3.4 milyon euro koyabilecekler.

    1. 20.9.2018
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