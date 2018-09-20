Galatasaray'a çılgın gelir!
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçından 3-0 galip ayrılarak kasasını doldurmaya devam etti.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçından 3-0 galip ayrılarak kasasını doldurmaya devam etti. Cimbom, galibiyet primi olarak 2.7 milyon euro'yu kasasına koydu. Katılım parası olarak 15.25 milyon euro ve grup aşaması için de minimum 16.2 milyon euro alan sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv galibiyet primiyle birlikte minimum 34.15 milyon euro'yu kasasına koymuş oldu. Ayrıca bilet ve maç günü GS Store gelirleriyle birlikte rakam 36.15 milyon euro'yu (264 milyon TL) buldu.
UEFA GRUBUNU GEÇTİ
Lokomotiv Moskova'yı yenerek 2.7 milyon euro kazanan Galatasaray rakipleriyle arasındaki farkı da bir anda açtı. İki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında oynayacakları tüm maçları kazansalar bile kasalarına ancak 3.4 milyon euro koyabilecekler.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Galatasaray'a çılgın gelir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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