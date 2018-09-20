Fatih Terim eskileri sıfırladı! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    eskileri sıfırladı!

    Fatih Terim eskileri sıfırladı!

    Terim, beklentileri karşılayamayan ve kulübeden çıkamayan İsimleri piyasaya sürdü

    , yaşadığı maddi olanaksızlara rağmen aldığı sonuçlarla rakiplerini kıskandırırken bunda en büyük pay kuşkusuz teknik direktör 'e ait... Kadrosunu çok yerinde ve ekonomik kullanan tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferleri yapamayınca kadroda bulunan ama beklentileri karşılayamayan futbolcuları harekete geçirdi.

    Terim yönetiminde, Garry Rodrigues, , Muslera, ve Linnes başta olmak üzere birçok futbolcu yükselişe geçti ve adeta yeni etkisi yaptı. Düşük maliyetli, nokta atışı yeni isimlerle takımını güçlendiren deneyimli hoca, genç oyuncular Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü de A takıma kazandırdı.

    1. 20.9.2018
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