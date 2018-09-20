Fatih Terim eskileri sıfırladı!
Terim, beklentileri karşılayamayan ve kulübeden çıkamayan İsimleri piyasaya sürdü
Galatasaray, yaşadığı maddi olanaksızlara rağmen aldığı sonuçlarla rakiplerini kıskandırırken bunda en büyük pay kuşkusuz teknik direktör Fatih Terim'e ait... Kadrosunu çok yerinde ve ekonomik kullanan tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferleri yapamayınca kadroda bulunan ama beklentileri karşılayamayan futbolcuları harekete geçirdi.
Terim yönetiminde, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Muslera, Ryan Donk ve Linnes başta olmak üzere birçok futbolcu yükselişe geçti ve adeta yeni transfer etkisi yaptı. Düşük maliyetli, nokta atışı yeni isimlerle takımını güçlendiren deneyimli hoca, genç oyuncular Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü de A takıma kazandırdı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Fatih Terim eskileri sıfırladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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