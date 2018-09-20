Cimbom lige döndü – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Cimbom lige döndü

    Cimbom lige döndü

    'yı görkemli bir futbolla deviren G.Saray, pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'yı görkemli bir futbolla deviren G.Saray, pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Devler Ligi'nde yapılan maçta ilk 11'de forma giyen isimlerin dışındakiler çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

    1. 20.9.2018
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