Cimbom lige döndü

Lokomotiv Moskava'yı görkemli bir futbolla deviren G.Saray, pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Devler Ligi'nde yapılan maçta ilk 11'de forma giyen isimlerin dışındakiler çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi.