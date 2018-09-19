Yuri Semin: "Bozguna uğradık"
Lokomotiv Moskova’nın hocası Yuri Semin, G.Saray’ın maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi
Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Galatasaray'ı tebrik etti. Kurt hoca, "Rakibimiz seyirci desteğini de arkasına alarak müthiş bir baskı kurdu. Erken bir golle geriye düştük. 30'uncu dakikadan sonra kendimize geldik. İlk yarıda 1-1'i bulabilirdik" dedi.
BASKI ETKİLEDİ
Yuri Semin, maçın İtalyan hakem Rocchi'nin baskıdan etkilendiğini açıkladı. Semin, "Tecrübeli bir hakemdi ama takdir haklarının çoğunu rakipten yana kullandı. İlk yarıda Farfan'a yapılan penaltıydı vermedi ama Corluka'ya aynı pozisyonda sarı çıkardı" ifadelerini kullandı.
16 YIL SONRA YENİDEN
Fatih Terim ile Yuri Semin, 16 yıl sonra aynı turnuvada ve aynı günde yeniden karşılaştı. 2002 yılında yine Devler Ligi'nde aynı takımların başında bulunan iki teknik adamın maçında Fatih Terim'li Aslan, rakibini 2-0 mağlup etmeyi bilmişti.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Yuri Semin: "Bozguna uğradık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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