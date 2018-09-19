Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Galatasaray'ı tebrik etti. Kurt hoca, "Rakibimiz seyirci desteğini de arkasına alarak müthiş bir baskı kurdu. Erken bir golle geriye düştük. 30'uncu dakikadan sonra kendimize geldik. İlk yarıda 1-1'i bulabilirdik" dedi.



BASKI ETKİLEDİ

Yuri Semin, maçın İtalyan hakem Rocchi'nin baskıdan etkilendiğini açıkladı. Semin, "Tecrübeli bir hakemdi ama takdir haklarının çoğunu rakipten yana kullandı. İlk yarıda Farfan'a yapılan penaltıydı vermedi ama Corluka'ya aynı pozisyonda sarı çıkardı" ifadelerini kullandı.



16 YIL SONRA YENİDEN

Fatih Terim ile Yuri Semin, 16 yıl sonra aynı turnuvada ve aynı günde yeniden karşılaştı. 2002 yılında yine Devler Ligi'nde aynı takımların başında bulunan iki teknik adamın maçında Fatih Terim'li Aslan, rakibini 2-0 mağlup etmeyi bilmişti.