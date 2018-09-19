Selçuk’a penaltı morali

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya sahayı dar ederken sonradan oyuna giren Selçuk İnan attığı pnaltı golüyle hem süper bir geri dönüş yaptı hem de önemli bir moral kazandı. Galatasaray 2-0 öndeyken maçın son dakikasında Emre'nin düşürülmesiyle kazınılan penaltıda topun başına Selçuk geçti. Güzel bir vuruşla ağları sarsan milli yıldız, tribünlerden de büyük alkış aldı. Bu sezon üç maça çıkan Selçuk en son 19 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda 1-0 kazanılan maçta oynadı. Dün 72'de Donk'un yerine oyuna giren Selçuk alkış aldı.