Selçuk’a penaltı morali
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu bu sezon dördüncü kez forma giydiği maçta son dakikada attığı golle geri döndü
Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya sahayı dar ederken sonradan oyuna giren Selçuk İnan attığı pnaltı golüyle hem süper bir geri dönüş yaptı hem de önemli bir moral kazandı. Galatasaray 2-0 öndeyken maçın son dakikasında Emre'nin düşürülmesiyle kazınılan penaltıda topun başına Selçuk geçti. Güzel bir vuruşla ağları sarsan milli yıldız, tribünlerden de büyük alkış aldı. Bu sezon üç maça çıkan Selçuk en son 19 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda 1-0 kazanılan maçta oynadı. Dün 72'de Donk'un yerine oyuna giren Selçuk alkış aldı.
- 19.9.2018
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Selçuk’a penaltı morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.