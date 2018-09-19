Selçuk’a penaltı morali – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Selçuk’a penaltı morali

    Selçuk’a penaltı morali

    Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu bu sezon dördüncü kez forma giydiği maçta son dakikada attığı golle geri döndü

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında 'ya sahayı dar ederken sonradan oyuna giren attığı pnaltı golüyle hem süper bir geri dönüş yaptı hem de önemli bir moral kazandı. 2-0 öndeyken maçın son dakikasında Emre'nin düşürülmesiyle kazınılan penaltıda topun başına Selçuk geçti. Güzel bir vuruşla ağları sarsan milli yıldız, tribünlerden de büyük alkış aldı. Bu sezon üç maça çıkan Selçuk en son 19 Ağustos'ta Stadı'nda 1-0 kazanılan maçta oynadı. Dün 72'de Donk'un yerine oyuna giren Selçuk alkış aldı.

    1. 19.9.2018
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