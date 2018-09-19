Savunma değişti – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Savunma değişti

    Savunma değişti

    Terim, Şampiyonlar Ligi’nde de ’ye şans vermedi. Aslan’ın hocası, önliberoda oynayan Donk’u ise dün savunmanın göbeğine çekt

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sınavında farklı tercihler yaptı. Terim, maçlarında şans vermediği 'yi Şampiyonlar Ligi'nde de kadroya almadı. Cezayirli futbolcu, 18 kişilik maç kadrosunda yer bulamazken, İmparator, savunmada da önemli değişikliklere gitti. Asıl mevkisi önliberoda olan , Rus ekibine karşı savunmanın göbeğinde 'le birlikte oynadı. Kritik müdahalelerde bulunan Donk, takımının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Süper Lig'in 5. haftasıda oynanan maçında adından söz ettiren 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak ile Maicon ise dün yedek soyundu. Bu arada Aslan'ın yeni transferleri ile Muğdat Çelik de Devler Ligi'ndeki ilk maçta 18 kişilik kadroya giremedi.

    NAGATOMO KLASİĞİ
    Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, dün gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Sol bekte görev yapan Nagatomo, savunmadaki başarısının yanı sıra hücuma da katkı sağladı. 32 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmelerle de hücuma etkinlik kazandırdı.
    1. 19.9.2018
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