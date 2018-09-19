Rakipler bize çalıştı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın diğer rakipleri Schalke ile Porto, Almanya'da karşılaştı. 13. dakikada Porto'nun kazandığı penaltıyı eski Galatasaraylı Alex Telles gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Schalke, 64'de Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz ekibi Porto, 75'te bir kez daha penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Otavio skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı. Galatasaray bu sonuçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Porto'ya; Schalke ise Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.