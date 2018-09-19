Rakipler bize çalıştı
D Grubu’nda Schalke ile Porto 1-1 berabere kaldı. Alman ekibinin golünü Embolo atarken, Portekiz temsilcisi Otavio ile cevap verdi
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın diğer rakipleri Schalke ile Porto, Almanya'da karşılaştı. 13. dakikada Porto'nun kazandığı penaltıyı eski Galatasaraylı Alex Telles gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Schalke, 64'de Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz ekibi Porto, 75'te bir kez daha penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Otavio skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı. Galatasaray bu sonuçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Porto'ya; Schalke ise Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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