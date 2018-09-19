Rakipler bize çalıştı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Rakipler bize çalıştı

    Rakipler bize çalıştı

    D Grubu’nda ile Porto 1-1 berabere kaldı. Alman ekibinin golünü Embolo atarken, temsilcisi ile cevap verdi

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 'ın diğer rakipleri ile Porto, 'da karşılaştı. 13. dakikada Porto'nun kazandığı penaltıyı eski Galatasaraylı gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Schalke, 64'de Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. ekibi Porto, 75'te bir kez daha penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı. Galatasaray bu sonuçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Porto'ya; Schalke ise 'ya konuk olacak.

    1. 19.9.2018
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