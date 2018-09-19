Penaltı isyanı! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Penaltı isyanı!

    Penaltı isyanı!

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz , Rus ekibi Lokomotif Moskova'yı konuk ediyor.

    Cimbom zorlu mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde topun rakip oyuncunun eline çarptığı düşünen sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi. Uzun süre hakeme itirazlarda bulunan oyuncuların bu isteği hakem tarafından yanıt bulmadı ve mücadele devam etti.

    İşte o pozisyon:


    *Görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.
    1. 18.9.2018 22:14
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:55
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