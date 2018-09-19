Penaltı isyanı!

Cimbom zorlu mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde topun rakip oyuncunun eline çarptığı düşünen sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi. Uzun süre hakeme itirazlarda bulunan oyuncuların bu isteği hakem tarafından yanıt bulmadı ve mücadele devam etti.

İşte o pozisyon: