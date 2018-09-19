Martin Linnes: "Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum"
Galatasaray'ın 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle biten karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Martin Linnes, "Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum" dedi.
Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Linnes, 3-0 kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bulutların üzerindeyim, çok mutluyum. İlk 10 dakika bu sezon oynadığımız en iyi futboldu sanırım. Taraftarımızla beraber çok istekliydik. Golü bulduktan sonra oyundan biraz düştük, rakibe pozisyon verdik, duran toplarda problem yaşadık ama ikinci yarı kimin daha iyi takım olduğunu gösterdik ve kazanmayı bildik. Bizim grubumuz diğer gruplara bakınca çok daha dengeli bir grup. Grupta her takım her şeyi yapabiliyor. Bu grupta yapmamız gereken şey üç iç saha maçında üç galibiyet çıkarabilmek. Şimdiden sıradaki maçı dört gözle bekliyorum" dedi.
- 19.9.2018 01:02
- Güncelleme: 19.9.2018 01:56
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Martin Linnes: "Sıradaki maçı dört gözle bekliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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