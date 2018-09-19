Garry Rodrigues Lokomotiv Moskova karşısında harika oynadı! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    karşısında harika oynadı!

    Garry Rodrigues Lokomotiv Moskova karşısında harika oynadı!

    Aldığı her topla ok gibi rakip kaleye giden yine coştu. ’ya 2 gol atmıştı, Lokomotiv’e de yazdı

    'ın süper yıldızı değerine değer katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonluğa 9 gol, 10 asistiyle damga vuran Adamı futbolcu bu yıla da müthiş başladı. Sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, 'de maçında bir açıldı pir açıldı. Hafta sonu 2 gol kaydeden Rodrigues, dün de Lokomotiv karşısında mesaideydi.

    MÜTHİŞ BİR FÜZE
    Cimbom'un santrayla birlikte Lokomotiv kalesini esir aldığı anlarda Garry Rodrigues yine sahne aldı. Başarılı futbolcu sol kanatta topla buluştu. Rakibin üzerine gitti. İki rakibini ekarte ederek önünü boşalttı ve Lokomotiv kalesine adeta bir füze yolladı. Kaleci Guilherme meşin yuvarlağı ancak filelerinde gördü. Kalan bölümde de etkili olan Rodrigues, 'nın sağ kanadını otobana çevirdi. Harika bir maç çıkardı.

    'HARİKA SONUÇ'
    Sarı-kırmızılılar adına günün yıldızı olan Garry Rodrigues şöyle konuştu: "Şampiyon olduktan sonra Devler Ligi'nde oynamak müthiş bir duyguydu. Taraftarımız bizi harika şekilde destekledi. Biz de sahada çok iyi bir futbol sergiledik ve harika bir sonuç aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Bunun için her birlikte çok uğraşacağız"

    EVİNDE ATTIĞI EN ERKEN GOL
    Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında kaydettiği golle tarihe geçti. Yeşil Burun Adalı yıldız oyuncu mücadelenin henüz başında fileleri sarstı. 8.40'ta Rodrigues'in filelere yolladığı füze Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde evinde attığı en erken gol olarak tarihe geçti. 23 Ekim 2013'te , Kopenhag ağlarını 08.89'da sarsmıştı. Rodrigues rekoru Melo'dan aldı.

    1. 19.9.2018
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