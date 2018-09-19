Galatasaray'dan taraftara teşekkür! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'dan taraftara teşekkür!

    Galatasaray'dan taraftara teşekkür!

    Kulübü, maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti

    'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

    1. 18.9.2018 23:14
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:58
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