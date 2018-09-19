Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne harika başladı!
Maçın başında Rodrigues’in şutuyla öne geçen temsilcimiz, Eren ile farkı açtı. Ndiaye’nin atılmasına rağmen Selçuk ile bir gol daha bulup Lokomotiv’i mat etti
Avrupa fatihi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başladı. 15. kez devler arasındaki yerini alan sarı-kırmızılı ekibimiz, maça hızlı bir giriş yaptı. 9. dakikada Garry Rodrigues uzaklardan herkesi rahatlatan golü ağlara bıraktı. Golden sonra Galatasaray kontrollü bir futbolu tercih ederken, ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıda ise söz Eren'e geçti.
19 YIL SONRA 3 GOL
Eren, kazanılan frikik atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. 87'de Ndiaye ikinci sarıdan atılsa da gol yine Galatasarayımızdan geldi. Kapanışı yapan 90+3. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara bırakan Selçuk'tu. 26 Ekim 1999'dan (Hertha/4-1) bu yana ilk kez bir maçta üç farklı galibiyet elde eden Galatasaray grupta da iddiasını ortaya koydu.
BELHANDA SÜRPRİZİ
Fatih Terim dün akşam sürpriz bir tercih yaptı. Aslan'ın hocası, Lokomotiv Moskova karşısında Belhanda'yı 11'de sahaya sürdü. İmparator, Süper Lig'de cezalı olmasına rağmen Devler Ligi'ndeki ilk sınavda 10 numarasından vazgeçmedi. Özellikle kırmızı kart gördüğü Trabzonspor maçından sonra hedefteki isimlerden biri olan Belhanda, Rus ekibine karşı beklentileri karşıladı. G.Saray'ın 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada kilit rol oynayan 28 yaşındaki Faslı yıldız, 72. dakikada yerini Maicon'a bıraktı. Bu arada Belhanda, sahada kaldığı süre içinde yüzde 84 pas isabetiyle oynadı.
TERİM'İN 50. MAÇ GURURU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. 50. maçına çıkan Terim, 22. galibiyetine imza attı. Terim, hepsi G.Saray'ın başında olmak üzere Devler Ligi'nde 50 karşılaşmaya çıkarken 20 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
2.7 MİLYON EURO CEPTE
Aslan, L.Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı- kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı. Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon euro daha alacak.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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