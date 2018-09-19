Fatih Terim: "Kalitemizi gösterdik"
G.Saray adına yakışır şekilde mücadele ettik. Oyuncularım Devler Ligi seviyesinde bir oyun ortaya koydu
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkmanın kendisini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Düdük çalar çalmaz yaptığımız baskı ve neticesinde gelen golle öne geçtik. Rodrigues'i kutlarım, en büyük gol silahlarımızdan biri" dedi.
2-3 HEMEN GELMELİ
Terim, 1-0'ı yakaladıktan sonra farkı yakalayacak pozisyonların kaçtığını ifade ederek, "Emre'nin kafa vuruşu veya Eren'in parmak ucu... 2-0'ı yakalasak çok daha rahat bir oyun sergileyebilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç bakarak, gruptan çıkmanın hesaplarını yapacağız. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmaya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Fatih Terim: "Kalitemizi gösterdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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