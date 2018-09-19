Fatih Terim: "Kalitemizi gösterdik" – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Kalitemizi gösterdik"

    Fatih Terim: "Kalitemizi gösterdik"

    G.Saray adına yakışır şekilde mücadele ettik. Oyuncularım Devler Ligi seviyesinde bir oyun ortaya koydu

    teknik direktörü , uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkmanın kendisini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Düdük çalar çalmaz yaptığımız baskı ve neticesinde gelen golle öne geçtik. Rodrigues'i kutlarım, en büyük gol silahlarımızdan biri" dedi.

    2-3 HEMEN GELMELİ
    Terim, 1-0'ı yakaladıktan sonra farkı yakalayacak pozisyonların kaçtığını ifade ederek, "Emre'nin kafa vuruşu veya Eren'in parmak ucu... 2-0'ı yakalasak çok daha rahat bir oyun sergileyebilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç bakarak, gruptan çıkmanın hesaplarını yapacağız. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmaya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 19.9.2018
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