Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı

Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kasık bölgesinde ağrıları olan Emre Akbaba'nın dünkü Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli değildi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen genç yıldız, son anda maç kadrosuna alındı. İlk 11'de sahaya çıkan Emre son dönemdeki kadar çok etkili gözükmese de uzatmalarda skora katkı yaptı. Emre, 90+3'te karşı karşıya pozisyonda ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Penaltıyı Selçuk gole çevirdi.