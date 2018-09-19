Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı

    Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı

    maçında aldığı darbe nedeniyle kasık bölgesinde ağrıları olan Emre Akbaba'nın dünkü maçında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli değildi.

    maçında aldığı darbe nedeniyle kasık bölgesinde ağrıları olan Emre Akbaba'nın dünkü maçında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli değildi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen genç yıldız, son anda maç kadrosuna alındı. İlk 11'de sahaya çıkan Emre son dönemdeki kadar çok etkili gözükmese de uzatmalarda skora katkı yaptı. Emre, 90+3'te karşı karşıya pozisyonda ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Penaltıyı Selçuk gole çevirdi.

    1. 19.9.2018
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