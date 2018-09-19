Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı
Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kasık bölgesinde ağrıları olan Emre Akbaba'nın dünkü Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli değildi.
Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kasık bölgesinde ağrıları olan Emre Akbaba'nın dünkü Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli değildi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen genç yıldız, son anda maç kadrosuna alındı. İlk 11'de sahaya çıkan Emre son dönemdeki kadar çok etkili gözükmese de uzatmalarda skora katkı yaptı. Emre, 90+3'te karşı karşıya pozisyonda ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Penaltıyı Selçuk gole çevirdi.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Emre Akbaba maça yetişti, penaltıyı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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