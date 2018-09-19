Bulutların üzerindeyim
Cimbom’un başarılı sağ beki Linnes, “Müthiş bir galibiyet aldık. Taraftarımızla birlikte coştuk. İç sahada 3’te 3 yapmayı hedefliyoruz” dedi
G.Saray'da Lokomotiv karşısına ilk 11'de çıkan Martin Linnes, çok mutluydu. Yıldız oyuncu, maç sonunda "Bulutların üzerindeyim. Çok güzel bir galibiyet aldık. İlk 10 dakika, belki de sezonun en iyi 10 dakikası oldu. Çok istekliydik. Golden sonra biraz düştük, rakibe fırsat verdik ama 2. yarıda hangi takımın daha iyi olduğunu gösterdik. Çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.
TARAFTARLA COŞTUK
Norveçli sağ bek, hedeflerini şu sözlerle açıkladı: Taraftarımızla birlikte coştuk. İkinci yarıda hangi takımın iyi olduğunu gösterdik. Diğer gruplardan dengeli bir grup. Burada ilk hedefimiz iç sahada 9 puan toplamak. Bunun ilk aşamasını gerçekleştirdik. Maç maç bakarak iyi bir performans göstermek istiyoruz.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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