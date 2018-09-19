G.Saray'da Lokomotiv karşısına ilk 11'de çıkan Martin Linnes, çok mutluydu. Yıldız oyuncu, maç sonunda "Bulutların üzerindeyim. Çok güzel bir galibiyet aldık. İlk 10 dakika, belki de sezonun en iyi 10 dakikası oldu. Çok istekliydik. Golden sonra biraz düştük, rakibe fırsat verdik ama 2. yarıda hangi takımın daha iyi olduğunu gösterdik. Çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.



TARAFTARLA COŞTUK

Norveçli sağ bek, hedeflerini şu sözlerle açıkladı: Taraftarımızla birlikte coştuk. İkinci yarıda hangi takımın iyi olduğunu gösterdik. Diğer gruplardan dengeli bir grup. Burada ilk hedefimiz iç sahada 9 puan toplamak. Bunun ilk aşamasını gerçekleştirdik. Maç maç bakarak iyi bir performans göstermek istiyoruz.