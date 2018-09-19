Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Galatasaray'ın dün geceki zaferinin ardından şu tweeti attı: "Bir Galatasaray klasiği... 2018-2019 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova karşısında 3 puanı 3 golle alan sarı-kırmızılı temsilcimizi ve teknik direktör Fatih Terim ile yönetimi kutluyorum."