‘Bir Galatasaray klasiği’ – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ‘Bir klasiği’

    ‘Bir <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> klasiği’

    Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 'ın dün geceki zaferinin ardından şu tweeti attı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 'ın dün geceki zaferinin ardından şu tweeti attı: "Bir klasiği... 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında karşısında 3 puanı 3 golle alan sarı-kırmızılı temsilcimizi ve teknik direktör ile yönetimi kutluyorum."

    1. 19.9.2018
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