Başkan Cengiz siftah yaptı

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi macerasına başladığı Lokomotiv mücadelesi, birçok yönden de sarı-kırmızılı kulübe ilkleri yaşattı. Geçen sezon G.Saray'la lig şampiyonluğu yaşayan Başkan Mustafa Cengiz, başkan olarak ilk kez Cim-Bom'la Şampiyonlar Ligi sahnesine de adım attı. Maçı tribünde takip eden Başkan Cengiz, zafer sonrası büyük bir sevinç yaşadı.



LUCESCU DA MAÇI TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında önemli konukları da vardı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, sarı-kırmızılılların Rus temsilcisiyle ilk hafta müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. İki teknik adam karşılaşma boyunca bol bol not tutarken, heyecanlı gözlerle mücadeleyi takip etti.