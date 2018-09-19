Başkan Cengiz siftah yaptı
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi macerasına başladığı Lokomotiv mücadelesi, birçok yönden de sarı-kırmızılı kulübe ilkleri yaşattı.
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi macerasına başladığı Lokomotiv mücadelesi, birçok yönden de sarı-kırmızılı kulübe ilkleri yaşattı. Geçen sezon G.Saray'la lig şampiyonluğu yaşayan Başkan Mustafa Cengiz, başkan olarak ilk kez Cim-Bom'la Şampiyonlar Ligi sahnesine de adım attı. Maçı tribünde takip eden Başkan Cengiz, zafer sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
LUCESCU DA MAÇI TAKİP ETTİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında önemli konukları da vardı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, sarı-kırmızılılların Rus temsilcisiyle ilk hafta müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. İki teknik adam karşılaşma boyunca bol bol not tutarken, heyecanlı gözlerle mücadeleyi takip etti.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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