Tanıdıkların maçı!
Bugünkü maçta iki takımda da birbirini tanıyan pek çok oyuncu var.
Bugünkü maçta iki takımda da birbirini tanıyan pek çok oyuncu var. Mariano ve Krychowiak hem Bordeaux hem de Sevilla'da, Belhanda ve Höwedes Schalke'de, Eren Derdiyok ve Vedran Corluka Leverkusen'de, Sofiane Feghouli ve Manuel Fernandes ise Valencia'da bir arada oynamıştı. Idowu ve Onyekuru ise Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynuyor. Galatasaray'ın Schalke'ye üstünlük kurduğu 2013-14 sezonda Höwedes ve Farfan, Alman ekibinin formasını giyiyordu. Bu arada Dünya Kupası'nda Muslera'yı Lokomotiv'in iki yıldızı Miranchuk ve Smolov üzmüştü. Rusya, Uruguay'ı 3-0 yenmişti.
L.MOSKOVA 4. KEZ KATILACAK
Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, 4. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, Daha önce 3 kez bu organizasyonda yer alan Rus ekibi, en iyi derecesini 2003-2004 sezonunda son 16 turuna çıkarak yaşadı. Moskova temsilcisi, 7. haftası geride kalan 16 takımlı Rusya Premier Lig'de 9 puan ile 10. sırada...
- 18.9.2018
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Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
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