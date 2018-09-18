Tanıdıkların maçı! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Tanıdıkların maçı!

    Tanıdıkların maçı!

    Bugünkü maçta iki takımda da birbirini tanıyan pek çok oyuncu var.

    Bugünkü maçta iki takımda da birbirini tanıyan pek çok oyuncu var. Mariano ve Krychowiak hem Bordeaux hem de Sevilla'da, ve Höwedes 'de, ve Vedran Corluka Leverkusen'de, Sofiane Feghouli ve ise 'da bir arada oynamıştı. Idowu ve Onyekuru ise Nijerya 'nda beraber oynuyor. 'ın Schalke'ye üstünlük kurduğu 2013-14 sezonda Höwedes ve Farfan, Alman ekibinin formasını giyiyordu. Bu arada 'nda Muslera'yı Lokomotiv'in iki yıldızı Miranchuk ve Smolov üzmüştü. , Uruguay'ı 3-0 yenmişti.

    L.MOSKOVA 4. KEZ KATILACAK
    Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv , 4. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, Daha önce 3 kez bu organizasyonda yer alan Rus ekibi, en iyi derecesini 2003-2004 sezonunda son 16 turuna çıkarak yaşadı. Moskova temsilcisi, 7. haftası geride kalan 16 takımlı Rusya Premier Lig'de 9 puan ile 10. sırada...

    1. 18.9.2018
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