Galatasaray'dan maç yayını açıklaması
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı günlerdir tartışılıyordu. BeIN Sports bugün yaptığı açıklama ile bu tartışmalara son noktayı koydu ve bu akşam oynanacak mücadelenin şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama: "UEFA @ChampionsLeague'de bu akşam 22.00'de oynayacağımız Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayınla izleyebilirsiniz."
İşte o paylaşım:
- 18.9.2018 18:17
- Güncelleme: 18.9.2018 19:42
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Galatasaray'dan maç yayını açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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