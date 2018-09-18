Galatasaray'dan maç yayını açıklaması – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'dan maç yayını açıklaması

    Galatasaray'dan maç yayını açıklaması

    'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı günlerdir tartışılıyordu. BeIN bugün yaptığı açıklama ile bu tartışmalara son noktayı koydu ve bu akşam oynanacak mücadelenin şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüp Twitter'dan maç yayını ile ilgili bir duyuru paylaştı.

    İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama: " @ChampionsLeague'de bu akşam 22.00'de oynayacağımız maçını şifresiz olarak beIN HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayınla izleyebilirsiniz."

    İşte o paylaşım:


    1. 18.9.2018 18:17
    2. Güncelleme: 18.9.2018 19:42
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