Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 22:00'deki Lokomotiv Moskova maçını hangi kanalın yayınlayacağını merak ediyor.



Yayıncı kuruluş resmen açıklamasa Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova sınavı beIN SPORTS 1 ve BeIN SPORTS Haber'den yayınlanacak. Daha önce TRT ve Tivibu'da olan yayın haklarının bu sezon beIN Sports'a geçtiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç yayını hakkında yayıncı kuruluşun telefonlarını kilitlemiş durumda.



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RIDVAN DİLMEN: YAYINCI SIKINTISI YOK

Merakla araştırılan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçının kanalı için Rıdvan Dilmen'den yorum geldi. Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Not Defteri programında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi. Dilmen ayrıca maçın yayınlanacağı kanalı açıkladı. Dilmen yaptığı açıklamada, 'Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray – Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Kimse kimseye sormasın, maç BeIN Sports'ta yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yayıncı sıkıntısı yok. Yayınları beIN Sports satın aldı.' ifadelerini kullandı.?



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Bein Sports, Şampiyonlar Ligi yayın haklarıyla ilgili açıklama yayınladı. İşte yayıncı kuruluşun açıklaması:

"Türk futbolseverler, BeIN SPORTS Haber kanalı ile uydu üzerinden Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Digiturk abonesi olmayan futbolseverler de karşılaşmayı Türksat Uydusu üzerinden ve Kablo TV platformundan yayın yapan beIN SPORTS HABER'de izleyebilecekler.

UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki halen devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.

Bununla birlikte, 2 yıl sonra Avrupa arenasına dönen Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin, karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz."