Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Dünya büyüklüğünde bir hayalim var. Olur veya olmaz ama hep içimde neden olmasın var. Hiç kolay değil tabii cezalıyız, eşit şartlarda değiliz. Herkes 25 kişilik liste verirken biz 23 kişilik liste veriyoruz. Bunlara rağmen neden olmasın diyorum.

UEFA şampiyonluğu zamanında direk söylemiştim, olabiliriz diye. O zaman da tepkiler çekmiştim. Şimdi neden olmasın diyorum sadece.

Grup kolay değil. Dengeli bir grup. Tüm takımlar buraya liglerinde başarılı olarak geldi. Emre Akbaba'nın yarın oynamasını bekliyoruz.

Fernandes'in takımın 'maestro'su diyebiliriz. Braga'dan tanıdığımız Eder ve Schalke'den tanıdığımız Farfan da hücum oyuncuları... Galatasaray nasıl oynaması gerekiyorsa onu deneyecek. Nasıl gider bilmiyorum ama kendi saha seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde maçlar her an her saniye her şeye açıktır. Bu değeri 1 milyar Euro üzerinde olan takımlar arasında da geçerlidir. Bu maçlarda da geçerli.

Ozan Kabak yarın neden oynamasın. Son zamanlarda Avrupa'da gençlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Kariyerimde güvendiğim genç oyunular yüzümü kara çıkartmadı. Ozan ve Yunus özelinde hep birlikte bekleyip yarın ne olacağını görelim.

Bir transfer dönemedi yaşadık ki Allah kimseye vermesin. Herkes şampiyonluğu kutlarken, biz daha farkında değiliz. Yeni yeni kendimize geliyoruz, puan hesabı yapmadım. Olay kritik bir yere gelirse o zaman yaparız. Ama kazanıp kazanıp çıkmak varken niye hesap yapalım.

Bu ligde varlığımızı sürdürmeli ve her yıl üzerine koymalıyız. Nagatomo, dünyadaki her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir oyuncu, bir insan ve çok örnek bir karakter. Ben kendimi çok şanslı sayıyorum böyle bir oyuncuyla çalıştığım için.

Hep ek antrenman yapar. Erken gelir, geç gider. Evinde böyle... Mükemmel bir profesyonel olduğu kadar son derece duygusal. Herkesin örnek alması gereken biri. Japonya'ya daha sempatik bakıyoruz belki ikinci oyuncumuzu da alabiliriz.



FERNANDO MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI