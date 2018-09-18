Aslan'ın Devler Ligi'nde 164. maçı
Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı.
Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı. Aslan söz konusu müsabakalarda 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Cimbom kalesinde gördüğü 250 gole, 207 golle cevap verdi.
98 GALİBİYET ELDE ETTİ
Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı. Aslan söz konusu müsabakalarda 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Cimbom kalesinde gördüğü 250 gole, 207 golle cevap verdi.
EVİNDE BAŞARILI
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçına çıkacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 21 kez rakiplerini yenerken, 14 karşılaşmada da mağlup oldu. 17 kez ise rakipleri ile yenişemedi.
- 18.9.2018
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Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
Aslan'ın Devler Ligi'nde 164. maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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