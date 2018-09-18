Aslan'ın Devler Ligi'nde 164. maçı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ın Devler Ligi'nde 164. maçı

    Aslan'ın Devler Ligi'nde 164. maçı

    Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek , bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı.

    Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek , bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı. söz konusu müsabakalarda 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Cimbom kalesinde gördüğü 250 gole, 207 golle cevap verdi.

    98 GALİBİYET ELDE ETTİ
    Bu sezon 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 163 maça çıktı. Aslan söz konusu müsabakalarda 56 galibiyet, 67 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Cimbom kalesinde gördüğü 250 gole, 207 golle cevap verdi.

    EVİNDE BAŞARILI
    Galatasaray, Stadyumu'ndaki maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçına çıkacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 21 kez rakiplerini yenerken, 14 karşılaşmada da mağlup oldu. 17 kez ise rakipleri ile yenişemedi.

    1. 18.9.2018
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