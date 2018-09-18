Albert Riera: "Mutlak favori Galatasaray" – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Mutlak favori "

    Albert Riera: "Mutlak favori Galatasaray"

    2011-14 yılları arasında forması giyen ve eşinin Rus olması nedeniyle ’da yaşayan , maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan 'nın açıklamaları şu şekilde;

    "GALATASARAY FİZİKSEL OLARAK RAKİBİNDEN DAHA İYİ"
    "Her şeyden önce fiziksel olarak rakibinden çok daha iyi durumda. Bence önemli olan nokta; 'nin tempo açısından daha iyi olması. Türkiye Ligi daha iyi tempo yapan takımlardan oluşuyor. Geçişler de daha iyi yapılıyor. Galatasaray hızlı, pas trafiğini iyi yapabilen, yüksek ritimde oynuyor. Bu belirleyici olacaktır. Galatasaray'ı, karşısında net favori olarak görüyorum."

    "MANUEL FERNANDES İSE TAKIMIN EN İYİSİ"
    "Lokomotiv Moskova'da Vedran Corluka çok deneyimli bir oyuncu. Ama ağır bir savunmaya sahipler. Deneyimli ama ağır bir oyuncu. Diğer savunma oyuncuları da ağır. ise takımın en iyisi. Gerçekten iyi oynuyor. Ama ona eşlik edecek oyuncular etrafında çok fazla yok. Ofansif açıdan iyi oyuncuları var. Miranchuk'u örnek sayabiliriz. Smolov da etkili bir isim ama bu maçta yok. Farfan da etkili olabilecek isimler arasında. Ancak; hiçbirisi en iyi durumunda değil. Yani formda değiller. Bu Galatasaray açısından bir avantaj olarak görülebilir."

    "MUTLAK FAVORİ GALATASARAY"
    "Bence Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın bahsettiğim bu durumunu iyi kullanmalı. Lokomotiv'in eksikleri var. Galatasaray daha iyi bir takım. Atakta özellikle daha da yoğunlaşarak rakibi baskı altına alabilmeliler. Galatasaray bu atak oyununu gerçekleştirirse etkili olabilir. Galatasaray'ın yan toplara ve hava toplarına dikkat etmesi gerekiyor. Lokomotiv Moskova bu alanda tehlikeli. Ama Galatasaray kırılgan Rus savunmasını geçecektir. Mutlak favori Galatasaray." (Ajansspor)

    1. 17.9.2018 18:28
    2. Güncelleme: 18.9.2018 01:51
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