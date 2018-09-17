Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın takımıyla karşılaşacak.

    Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

    'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda 'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

    'da kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

    Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.

    İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde
    Galatasaray, iki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

    Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

    1. 17.9.2018 09:51
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